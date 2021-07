Caen Caen Caen, Calvados Feu d’artifice Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Feu d’artifice Caen, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Caen. Feu d’artifice 2021-07-14 22:30:00 – 2021-07-14 La Prairie Boulevard Yves-Guillou

Caen Calvados Comme tous les ans, un feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Caen à l’occasion de la fête nationale.

Rendez-vous à la tombée de la nuit (vers 22h30) à la Prairie !Le masque doit être porté si la distanciation d’un mètre Attention des travaux sont en cours le long de la promenade du cours Général-de-Gaulle pour renouveler les garde-corps. La prudence est donc de mise.

dernière mise à jour : 2021-07-07

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse La Prairie Boulevard Yves-Guillou Ville Caen lieuville 49.17776#-0.37081