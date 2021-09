Briis-sous-Forges Briis-sous-Forges Briis-sous-Forges, Essonne Feu d’artifice Briis-sous-Forges Briis-sous-Forges Catégories d’évènement: Briis-sous-Forges

Essonne

Feu d’artifice Briis-sous-Forges, 4 septembre 2021, Briis-sous-Forges. Feu d’artifice 2021-09-04 21:30:00 21:30:00 – 2021-09-04

Briis-sous-Forges Essonne Le Conseil municipal de Briis-sous-Forges vous invite à un grand feu d’artifice. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Briis-sous-Forges, Essonne Autres Lieu Briis-sous-Forges Adresse Ville Briis-sous-Forges lieuville 48.61786#2.12225