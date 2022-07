Feu d’artifice Bey Bey Catégories d’évènement: Bey

Saône-et-Loire

Feu d’artifice Bey, 14 juillet 2022, Bey. Feu d’artifice

Place de la mairie Bey Saône-et-Loire

2022-07-14 19:00:00 – 2022-07-14 23:30:00 Bey

Saône-et-Loire Bey EUR 0 0 La commune de Bey et le CCAS organise un pot de l’amitié à 19h ainsi qu’un repas champêtre avant de profiter d’un feu d’artifice et d’une soirée dansante à la tombée de la nuit. +33 3 85 47 56 92 La commune de Bey et le CCAS organise un pot de l’amitié à 19h ainsi qu’un repas champêtre avant de profiter d’un feu d’artifice et d’une soirée dansante à la tombée de la nuit. Bey

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bey, Saône-et-Loire Autres Lieu Bey Adresse Place de la mairie Bey Saône-et-Loire Ville Bey lieuville Bey Departement Saône-et-Loire

Bey Bey Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bey/

Feu d’artifice Bey 2022-07-14 was last modified: by Feu d’artifice Bey Bey 14 juillet 2022 Place de la mairie Bey Saône-et-Loire

Bey Saône-et-Loire