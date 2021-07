Aillant-sur-Milleron Aillant-sur-Milleron Aillant-sur-Milleron, Loiret Feu d’artifice Aillant-sur-Milleron Aillant-sur-Milleron Catégories d’évènement: Aillant-sur-Milleron

Aillant-sur-Milleron Loiret Aillant-sur-Milleron Départ de la mairie à 22 heures pour la retraite aux flambeaux en musique, chacun son lampion allumé. S’en suivra un feu d’artifice tiré à l’étang communal pour clôturer la soirée. Feu d’artifice mairieaillant45@wanadoo.fr +33 2 38 97 10 60 Départ de la mairie à 22 heures pour la retraite aux flambeaux en musique, chacun son lampion allumé. S’en suivra un feu d’artifice tiré à l’étang communal pour clôturer la soirée. Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-07 par

