2022-07-14 23:00:00 – 2022-07-14 23:30:00

Rendez-vous à l'étang Sainte-Barbe à Saint-Maximin pour profiter du traditionnel feu d'artifice du 14 juillet ! Une retraite aux flambeaux est également organisée dès 22h, accompagnée par la troupe de batucala Samb Bagage ! Rendez-vous sur le parking du gymnase H Bruyere, allée Lucie et Raymond Aubrac à Saint-Maximin pour la distribution des lampions et bracelet lumineux à 21h30

