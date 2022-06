Feu d’artifice à Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Feu d’artifice à Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 13 juillet 2022, Saint-Leu-d'Esserent. Feu d’artifice à Saint-Leu-d’Esserent

Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent Oise

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 23:30:00 Saint-Leu-d’Esserent

Oise Saint-Leu-d’Esserent À l’occasion des festivités de la Fête Nationale, rendez-vous le 13 juillet à Saint-Leu-d’Esserent pour profiter d’une retraite au flambeaux suivie du traditionnel feu d’artifice ! 21h : retraite au flambeaux avec DJ mobile

23h : feu d'artifice son et lumière Rendez-vous rue de la Garenne à Saint-Leu-d'Esserent (face à l'étang avant la Base de loisirs)

Saint-Leu-d’Esserent

