Feu d’artifice à Pont-l’Évêque Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque, samedi 13 juillet 2024.

Feu d’artifice à Pont-l’Évêque Pont-l’Evêque Pont-l’Évêque Calvados

Pour la fête nationale, la ville de Pont-l’Évêque vous offre un ciel à mille couleurs et une guinguette festive !

A partir de 19h Buvette et restauration sur place.

Début de la soirée dansante à 20h.

Gratuit.

Feu d’artifice à 23h

Parc du Bras d’Or, derrière le Marché Couvert

Pour que votre soirée se passe dans les meilleures conditions possibles, vous trouverez ci-dessous un plan du site et quelques consignes.

– , ́ ́

◾️ Si vous venez profiter du feu d’artifice en voiture, prévoyez de venir pour 22h30 afin que vous puissiez vous stationner en toute quiétude.

◾️ Le parking du Bras d’Or sera interdit au stationnement le samedi 13 juillet à partir de 16h30. Le parking sera piéton et réservé aux spectateurs dans la zone autorisée. Le parking de la place Foch et les rues adjacentes pourront vous accueillir.

◾️ La zone interdite au public inclue le terrain multisports, les terrains de football, le skate-park ainsi que l’ensemble du parking du parc du Bras d’Or, le méandre de la rive gauche de la Touques et les berges de la Touques.

Pour la fête nationale, la ville de Pont-l’Évêque vous offre un ciel à mille couleurs et une guinguette festive !

A partir de 19h Buvette et restauration sur place.

Début de la soirée dansante à 20h.

Gratuit.

Feu d’artifice à 23h

Parc du Bras d’Or, derrière le Marché Couvert

Pour que votre soirée se passe dans les meilleures conditions possibles, vous trouverez ci-dessous un plan du site et quelques consignes.

– , ́ ́

◾️ Si vous venez profiter du feu d’artifice en voiture, prévoyez de venir pour 22h30 afin que vous puissiez vous stationner en toute quiétude.

◾️ Le parking du Bras d’Or sera interdit au stationnement le samedi 13 juillet à partir de 16h30. Le parking sera piéton et réservé aux spectateurs dans la zone autorisée. Le parking de la place Foch et les rues adjacentes pourront vous accueillir.

◾️ La zone interdite au public inclue le terrain multisports, les terrains de football, le skate-park ainsi que l’ensemble du parking du parc du Bras d’Or, le méandre de la rive gauche de la Touques et les berges de la Touques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 23:00:00

fin : 2024-07-13 23:30:00

Pont-l’Evêque Parc du Bras d’Or

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

L’événement Feu d’artifice à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Terre d’Auge Tourisme