Maen Roch Ille-et-Vilaine La municipalité et le GAB vous invite à la tombée de la nuit (vers 22h30) pour un feu d'artifice aux abords du parking de la piscine Coglé'o et du nouveau centre ESCC. En raison du contexte sanitaire il n'y aura pas de défilé ni de traditionnel bal populaire. Port du masque obligatoire. Le rendez-vous sera donné au public directement sur le site, rue de la voie ferrée, à partir de 21h45.

