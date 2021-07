Lormaison Lormaison Lormaison, Oise Feu d’artifice à Lormaison Lormaison Lormaison Catégories d’évènement: Lormaison

Lormaison Oise Lormaison Barbecue et buvette à partir de 19h à la salle des fêtes

Musique

Retraite aux flambeaux au départ de la salle des fêtes à 22h

Feu d’artifice à 23h sur le stade

Organisé par le Comité des Fêtes de Lormaison

