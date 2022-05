Feu d’artifice à La Roche-Chalais

Feu d’artifice à La Roche-Chalais, 13 juillet 2022, . Feu d’artifice à La Roche-Chalais

2022-07-13 – 2022-07-13 22h30 : Feu d’artifice sur la terrasse avec pour thème “les tubes de l’été”. Restauration sur place. 22h30 : Feu d’artifice sur la terrasse avec pour thème “les tubes de l’été”. Restauration sur place. 22h30 : Feu d’artifice sur la terrasse avec pour thème “les tubes de l’été”. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville