Cahors Cahors Cahors, Lot Feu d’Artifice à Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Feu d’Artifice à Cahors Cahors, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Cahors. Feu d’Artifice à Cahors 2021-07-13 22:30:00 – 2021-07-13

Cahors Lot Le feu d’artifice de Cahors sera tiré depuis le magnifique Pont Valentré et depuis la fontaine des Chartreux, la veille de la Fête Nationale. Ce spectacle fait partie des plus beaux de la région et sera enrichi de musique.

Nous vous conseillons d’arriver en avance, il devrait durer 20-30 minutes. ©efaure dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Ville Cahors lieuville 44.44507#1.43168