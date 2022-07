Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay

Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay, 13 juillet 2022, Les Monts d'Aunay. Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon

Aunay-sur-Odon Place de l’hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados Place de l’hôtel de ville Aunay-sur-Odon

2022-07-13 – 2022-07-13

Place de l’hôtel de ville Aunay-sur-Odon

Les Monts d’Aunay

Calvados Le comité des Fêtes d’Aunay-sur-Odon vous propose une soirée festive pour la fête nationale avec son feu d’artifice place de l’Hôtel de Ville. Le traditionnel bal aura également lieu de 23h à 3h – soirée sans alcool. Le comité des Fêtes d’Aunay-sur-Odon vous propose une soirée festive pour la fête nationale avec son feu d’artifice place de l’Hôtel de Ville. Le traditionnel bal aura également lieu de 23h à 3h – soirée sans alcool. +33 2 31 77 71 18 Le comité des Fêtes d’Aunay-sur-Odon vous propose une soirée festive pour la fête nationale avec son feu d’artifice place de l’Hôtel de Ville. Le traditionnel bal aura également lieu de 23h à 3h – soirée sans alcool. Mairie Vire Normandie

Place de l’hôtel de ville Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Les Monts d'Aunay Calvados Place de l'hôtel de ville Aunay-sur-Odon Ville Les Monts d'Aunay lieuville Place de l'hôtel de ville Aunay-sur-Odon Les Monts d'Aunay Departement Calvados

Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-monts-daunay/

Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay 2022-07-13 was last modified: by Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay 13 juillet 2022 Aunay-sur-Odon Place de l'hôtel de ville Les Monts d'Aunay Calvados

Les Monts d'Aunay Calvados