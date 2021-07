Les Monts d'Aunay Les Monts d'Aunay Calvados, Les Monts d'Aunay Feu d’artifice à Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay Les Monts d'Aunay Catégories d’évènement: Calvados

Les Monts d'Aunay Calvados Les Monts d'Aunay La municipalité d'Aunay-sur-Odon vous propose une soirée festive pour la fête nationale avec son feu d'artifice place de l'Hôtel de Ville. En revanche il n'y aura pas de bal populaire cette année en raison des contraintes sanitaires.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Les Monts d'Aunay Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Monts d'Aunay Adresse Place de l'hôtel de ville Aunay-sur-Odon Ville Les Monts d'Aunay lieuville 49.0204#-0.63114