Feu d’artifice à Arromanches Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Feu d’artifice à Arromanches Arromanches-les-Bains, 4 juin 2022, Arromanches-les-Bains. Feu d’artifice à Arromanches Arromanches-les-Bains

2022-06-04 23:00:00 23:00:00 – 2022-06-04 23:30:00 23:30:00

Arromanches-les-Bains Calvados À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, un feu d’artifice sera tiré le samedi 4 juin à 23h. À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, un feu d’artifice sera tiré le samedi 4 juin à 23h. info@musee-arromanches.fr +33 2 31 22 34 31 https://www.musee-arromanches.fr/accueil/index.php À l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement, un feu d’artifice sera tiré le samedi 4 juin à 23h. Arromanches-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Ville Arromanches-les-Bains lieuville Arromanches-les-Bains Departement Calvados

Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arromanches-les-bains/

Feu d’artifice à Arromanches Arromanches-les-Bains 2022-06-04 was last modified: by Feu d’artifice à Arromanches Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains 4 juin 2022 Arromanches-les-Bains Calvados

Arromanches-les-Bains Calvados