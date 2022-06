Feu d’artifice 13 juillet et bal Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

2022-07-13 – 2022-07-13 Cour du cosec Bairon et ses environs Ardennes Bairon et ses environs Cour du Cosec : Repas dansant avant le bal sur réservation à partir de 19h00 (repas payant) / tél : 06.99.88.85.94 * 06.72.86.54.76Retraite avec Flambeaux: à partir de 21h30 départ au stadeFeu d’artifice : à 23h au stade Bal: jusque 3h00 animé par Disco 2000 + jeunesse CHESNOISE.Entrées gratuites Informations: 03.24.30.10.50 commune.chesne@wanadoo.fr +33 3 24 30 10 50 https://bairon-ses-environs.fr/ Cour du cosec Bairon et ses environs

