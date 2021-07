Esquay-Notre-Dame Esquay-Notre-Dame Calvados, Esquay-Notre-Dame Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame Esquay-Notre-Dame Esquay-Notre-Dame Catégories d’évènement: Calvados

Esquay-Notre-Dame

Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame Esquay-Notre-Dame, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Esquay-Notre-Dame. Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame 2021-07-13 – 2021-07-13

Esquay-Notre-Dame Calvados Esquay-Notre-Dame Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame. 20h00 repas assuré par les Food-trucks : Faites connaître votre pré-réservation à la mairie au 02.31.80.45.46 Flyer téléchargeable sur le site internet de la mairie 23h00 : FEU D’ARTIFICE Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame. 20h00 repas assuré par les Food-trucks : Faites connaître votre pré-réservation à la mairie au 02.31.80.45.46 Flyer téléchargeable sur le site internet de la mairie 23h00 : FEU D’ARTIFICE +33 2 31 80 45 46 Feu d’artifice 13 juillet à Esquay Notre Dame. 20h00 repas assuré par les Food-trucks : Faites connaître votre pré-réservation à la mairie au 02.31.80.45.46 Flyer téléchargeable sur le site internet de la mairie 23h00 : FEU D’ARTIFICE dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Esquay-Notre-Dame Étiquettes évènement : Autres Lieu Esquay-Notre-Dame Adresse Ville Esquay-Notre-Dame lieuville 49.11303#-0.47231