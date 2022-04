Feu! Chatterton Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Feu! Chatterton Zénith Nantes Métropole, 6 novembre 2022, Saint-Herblain. 2022-11-06

Horaire : 19:00

Gratuit : non 38 € / 48 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ospectacles.fr, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : contact@ospectacles.fr Concert. Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : “Palais d’argile”, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes
Lieu Zénith Nantes Métropole
Adresse Boulevard du Zénith
Ville Saint-Herblain

