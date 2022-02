FEU! CHATTERTON Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

FEU! CHATTERTON Zénith de Toulouse, 3 novembre 2022, Toulouse. FEU! CHATTERTON

Zénith de Toulouse, le jeudi 3 novembre à 20:00 Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance. https://youtu.be/55SwKPVMVM4 Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Pop / Rock / Blues – Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T20:00:00 2022-11-03T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Zénith de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

FEU! CHATTERTON Zénith de Toulouse 2022-11-03 was last modified: by FEU! CHATTERTON Zénith de Toulouse Zénith de Toulouse 3 novembre 2022 toulouse Zénith de Toulouse Toulouse

Toulouse Haute-Garonne