Feu ! Chatterton – Festival Ecaussystème, 31 juillet 2022, .

Feu ! Chatterton – Festival Ecaussystème

2022-07-31 00:30:00 00:30:00 – 2022-07-31

FEU! CHATTERTON, ROCK

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu ! Chatterton s’impose comme le groupe français qu’on n’attendait plus, entre poésie et rock, hip hop et dancefloor, tout en énergie et fougue. Instantanément, les 5 dandys parisiens nous embarquent dans leur univers atypique et passionnant et ouvrent tout un champ des possibles. En live, il est bien question de feu, de transe, de danse tout en communion avec le public. A coup sûr une magnifique clôture pour cette 20ème édition.

Ecaussysteme

