Événement produit par Diogène production en partenariat avec La Baule Événements-SPL Atlantia **FEU! CHATTERTON – DRYADESTIVALES – JEUDI 18 AOÛT 2022** Le groupe est découvert au milieu des années 2010 : La mort dans la pinède, premier titre en 2012, festival Rock en Seine, Printemps de Bourges, Francofolies, puis prix Chorus, prix Félix Leclerc et premier EP en 2014, premier album Ici le jour (a tout enseveli) en 2015. Depuis, le groupe fait feu de tout bois, multipliant les scènes, les collaborations, notamment avec l’écrivain Éric Reinhardt ou l’artiste contemporain Sophie Calle. Inspiré par Bashung, Ferré ou Barbara, Feu! Chatterton s’exprime au mieux sur scène où il livre un véritable spectacle mis en scène qui convoque l’ambiance cabaret début du XXème matinée de romantisme (Chatterton, donc), là où les mots racontent des sentiments exacerbés. [https://youtu.be/55SwKPVMVM4](https://youtu.be/55SwKPVMVM4) **+ PREMIÈRE PARTIE : MAGENTA** Pour les quatre garçons, la « période » Fauve s’est soldée par un succès énorme, des concerts par dizaine, en France et à l’étranger, deux albums studio en 2014 et 2015 (Vieux frères – partie 1 et Vieux frères – partie 2) un album live en 2016 (150.900), un style cru, sans fard, la rage, la sincérité, le monde et les sentiments tel qu’ils se vivent pour toute une jeune génération. Le dernier concert de Fauve a lieu le 26 septembre 2015 au Bataclan. Voilà donc MAGENTA, projet né dans la foulée avec pour ambition d’arpenter les terrains de l’électro, les quatre garçons s’étant largement baignés dans la French Touch. Les paroles sont venues petit à petit et les premiers clips sont sortis début 2020. Leur premier album « Monogramme » est sorti le 9 avril chez Because. [https://youtu.be/zGESPpHKsU0](https://youtu.be/zGESPpHKsU0) Durée : 4h Billetterie : [https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=856&lng=1](https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=856&lng=1)

