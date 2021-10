Feu! Chatterton + Brasier Le Théâtre, 11 décembre 2021, Laval.

Feu! Chatterton + Brasier

Le Théâtre, le samedi 11 décembre à 20:30

Feu ! Chatterton —————- Accompagnés d’Arnaud Rebotini à la production, leur troisième album élargit encore leurs horizons : imprégné d’une époque incertaine, Palais d’argile scelle la rencontre au sommet du rock lettré et d’une électronique vénéneuse. Entre dystopie et fol espoir de renouveau, le groupe ouvre une troisième voie et allume des contre-feux, attisés sur scène de façon magistrale. Brasier ——- L’auteur et interprète en embuscade derrière ce nom explore ses zones d’ombre et ses agitations intérieures avec une plume alerte. Abrasif, cynique, parfois drôle, il déploie son verbe sur des sonorités d’esthétique urbaine, en gardant un pied bien ancré dans la chanson. Son récent premier EP, Boîte noire, est déjà la promesse d’une belle intensité live.

22€ · 17€ · 8€

Voilà bientôt dix ans que le quintet parisien secoue le rock hexagonal avec dandysme électrique et prose embrasée.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:00:00