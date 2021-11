Feu! Chatterton, Amor Blitz La Vapeur, 16 décembre 2021, Dijon.

Feu! Chatterton, Amor Blitz

La Vapeur, le jeudi 16 décembre à 20:30

**Feu! Chatterton (FR)** Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : « Palais d’argile ». C’est un space opera, un film choral ; une galerie de mystérieux personnages qui apparaissent et disparaissent dans les limbes du récit. Ici un musicien raté (Compagnons), là un cyborg androgyne (Avant qu’il n’y ait le monde), ailleurs un fauve énigmatique (Panthère). On en appelle aux éléments, à L’Eau (La Mer), au Feu (L’Homme qui vient), à Dieu lui-même (Cantique). L’album a été entièrement réalisé par Arnaud Rebotini, grand nom de la scène électronique française et producteur césarisé pour la bande originale du film « 120 battements par minute ». **Amor Blitz (FR)** Amor Blitz c’est une certaine idée de la pop française : elle caresse avec des gants de boxe et se bagarre en bas de soie. Alliant pop safranée, krautrock de yéyé, bricolages kaléidoscopiques le groupe fait sonner accrocs et accords jangly avec rythmiques tantôt turbo, tantôt banquette arrière.Contrecarrant et s’amusant des formats pop couplet-refrain-couplet-refrain, des gabarits radio-edit et des formules algorithmiques tubesques, le groupe joue avec litanies et incantations et compose des motifs qui se poursuivent et se fuient, ponctués de sorties de routes instrumentales. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/feu-chatterton-161221](https://www.lavapeur.com/programme/feu-chatterton-161221)

De 5.50 à 33€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T23:59:00