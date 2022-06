Feu chatterton !, 30 novembre 2022, .

Feu chatterton !

2022-11-30 – 2022-11-30

Feu! Chatterton pratique un rock nourri de slam et de littérature, à mi-chemin de Lou Reed et de Lautréamont, comme une sorte de Soul Coughing français et acide. Électricité, romantisme et vertige.

Feu chatterton ! sera sur la scène de L’Usine à Istres !

Feu! Chatterton pratique un rock nourri de slam et de littérature, à mi-chemin de Lou Reed et de Lautréamont, comme une sorte de Soul Coughing français et acide. Électricité, romantisme et vertige.

dernière mise à jour : 2022-03-28 par