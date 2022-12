Fêtons noël ! à La Garette Sansais, 17 décembre 2022, Sansais Sansais.

Fêtons noël ! à La Garette

Espace multi-activités « Le Châtelet » La Garette Sansais Deux-Sèvres La Garette Espace multi-activités « Le Châtelet »

2022-12-17 – 2022-12-17

La Garette Espace multi-activités « Le Châtelet »

Sansais

Deux-Sèvres

Sansais

Venez fêter noël les 17 et 18 décembre à La Garette, au programme :

– Découvrez l’allée de frênes têtards décorée par les créations des participants au concours et votez pour vos arbres et cabanes préférés!

– Marché de noël tout le week-end et visite du père noël à 16h samedi et dimanche

– Lâcher de lanternes célestes samedi à 19h

– Randonnée dimanche matin

– Jeu d’orientation dimanche entre 11h et 14h

– Maquillage de fête dimanche à partir de 11h

Et bien d’autres animations !

Restauration-buvette sur place et à emporter

Plus de détails dans le programme ci-dessus.

+33 5 49 04 51 73

Allée enchantée

La Garette Espace multi-activités « Le Châtelet » Sansais

dernière mise à jour : 2022-12-09 par