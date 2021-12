Bordeaux Librairie Mollat Bordeaux, Gironde Fêtons Molière en lecture Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Fêtons Molière en lecture Librairie Mollat, 22 janvier 2022, Bordeaux. Fêtons Molière en lecture

Librairie Mollat, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2022, en partenariat avec les éditions Folio, venez assister à la performance inédite des élèves du Cours Florent qui proposeront des saynètes issues de l’œuvre de Molière, à l’occasion des 400 ans de sa naissance. Laissez-vous surprendre en passant devant la grande vitrine de la librairie Mollat, située au 89 rue Porte Dijeaux à Bordeaux.

Visionnage libre devant la grande vitrine de la librairie Mollat, située au 89 rue Porte Dijeaux à Bordeaux.

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T18:00:00

