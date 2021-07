Orcines Orcines Orcines, Puy-de-Dôme Fêtons l’Unesco ! Orcines Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Fêtons l’Unesco ! Orcines, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orcines. Fêtons l’Unesco ! 2021-07-03 – 2021-07-04

Orcines Puy-de-Dôme 3 ans déjà ! C’était le 2 juillet 2018. La Chaîne des Puys – faille de Limagne était inscrite sur la Liste du patrimoine mondial. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Orcines Adresse Ville Orcines lieuville 45.77079#2.96273