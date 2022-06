Fêtons les mares en famille Heidwiller, 1 juin 2022, Heidwiller.

Fêtons les mares en famille Heidwiller

2022-06-01 – 2022-06-01

Heidwiller 68720 Heidwiller

Chaque année, la Société Nationale de Protection de la Nature célèbre la fête des mares partout en France.

Cette année, venez également découvrir avec nous ce milieu plein de vie et pourtant méconnu, voire rejeté.

Philippe Lacoumette, ancien professeur de sciences naturelles et désormais conservateur de la mare de Heidwiller, vous attend pour découvrir larves de libellules et aselles, notonectes et gerris…

Inscription obligatoire avant le mardi 31 mai.

