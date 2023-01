Fêtons les 30 ans du Comité des Fêtes du Cubzaguais Saint-André-de-Cubzac, 25 mars 2023, Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac.

Fêtons les 30 ans du Comité des Fêtes du Cubzaguais

7 Allée du Champ de Foire Place et salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde Place et salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

2023-03-25 – 2023-03-26

Place et salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac

Gironde

Saint-André-de-Cubzac

EUR On commence les festivités du Comité des Fêtes les 25 et 26 mars pour fêter leur 30 ans d’activités.

Au programme : samedi 25 de 15 h à 18 h, les enfants profiteront de divers jeux sur la place du champ de foire et d’un goûter offert.

Samedi soir à 21 h, soirée cabaret : Alparose Productions présente la revue à grand spectacle “Anna Smile” : 90 minutes de cabaret.

L’entrée est fixée à 15 € et comprendra une collation gourmande : inscription et règlement auprès de l’office de tourisme de St André et de Bourg.

Dimanche 26 à 15 h : Grand loto (volailles, caissettes de viandes, charcuterie fraîche, jambons, cuisse de boeuf, bons d’achat Intermarché de 30/50/100 €.

Comité des Fêtes du Cubzaguais

Place et salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

