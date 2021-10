Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement île de France, Paris Fêtons les 120 ans de la loi 1901 ! Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Pour le monde associatif, tout a commencé il y a 120 ans…Laissez-vous emporter par le récit captivant d’une loi qui a essaimé ! Un rendez-vous festif et instructif et l’occasion d’embrasser 120 ans où se mêlent les grandes et petites histoires qui feront de cet évènement un moment unique. Vous êtes cordialement invités à fêter l’ anniversaire du monde associatif le jeudi 28 octobre 2021 à 19h à la MVAC 17 (25 rue Lantiez) ! Et oui, nous allons célébrer les 120 ans de la loi 1901 qui permet, aujourd’hui encore, à toutes les associations de pouvoir exister ! En présence de l’adjoint au maire du 17eMonsieur Scévole de Livonnière en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Un évènement pareil mérite un rendez-vous à la hauteur :

L’histoire de la loi 1901 par un intervenant du Carrefour des associations parisiennes

Les associations à l’international et en particulier en Afrique par RIJA

L’évolution à travers le temps du bénévolat par France Bénévolat

La liberté associative et ses restrictions imposées aux étrangers entre 1939 et 1981 par ADTF Le tout sera rythmé par les interventions ludiques et surprenantes de Jean-Paul Reynaud (J3C) qui vous proposera un top quiz surprise pour le moins…insolite !! Une exposition retraçant les étapes de la loi 1901 et ses célébrations sera également proposée par ADTF. Une collation clôturera ce moment convivial que nous avons pensé pour vous et avec vous. Évènement sous contrôle du pass sanitaire et sur réservation au 01 58 60 16 20 oumaison.asso.17@paris.fr Animations -> Conférence / Débat Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 17e arrondissement 25 rue Lantiez Paris 75017

