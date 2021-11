Cabara Cabara Cabara, Gironde Fêtons les 100 ans de Brassens… Cabara Cabara Catégories d’évènement: Cabara

Gironde

Fêtons les 100 ans de Brassens… Cabara, 4 décembre 2021, Cabara. Fêtons les 100 ans de Brassens… Cabara

2021-12-04 – 2021-12-04

Cabara Gironde Cabara Avec Agnès Doherty et « Le Braconnier de Dieu » ; le Braconnier de Dieu c’est Grégoire Quatresous entré par hasard dans un couvent trappiste qui en sort en rencontrant l’amour !…

Texte de René Fallet illustré par des chansons de Georges Brassens interprétées à la contrebasse par Agnès Doherty.

Soirée suivie d’un repas traiteur. Infos 06.44 .04.17.51 / 06. 76.71.15.43

Réservation repas avant le 02/12 – 25€ adultes – 10€ enfants – 15€ spectacle seul sans réservation.

Cabara

