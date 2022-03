Fêtons l’Equinoxe de printemps aux Amandiers Saint-Crespin, 19 mars 2022, Saint-Crespin.

Fêtons l’Equinoxe de printemps aux Amandiers Saint-Crespin

2022-03-19 11:00:00 11:00:00 – 2022-03-19 22:00:00 22:00:00

Saint-Crespin Seine-Maritime

En cette veille d’équinoxe de printemps et pour fêter nos 2 ans, venez vivre un bons moments aux Amandiers :

PROGRAMME :

14h00 : Assemblée générale ordinaire. Nous comptons sur votre présence pour construire ensemble nos projets 2022 et faire le bilan de l’année 2021.

Cette AG sonnera l’ouverture de notre petite boutique associative de produits bio – locaux ?? ?? ??

16h00 : Goûter participatif

+ Mise en place du Troc O Graines.

+ Des petits temps d’animations pour les enfants seront proposés pour le reste de la journée : yoga baby/kid, massage en famille, jeu du parachute etc ..

16h30 : LOW TECH : Découvrez les fours et séchoirs solaires grâce à l’association Inti : https://www.facebook.com/binti76

17h45 : Initiez-vous à la Sophrologie avec Annie Buquet. Technique de relaxation basée sur la respiration, la sophrologie agit sur le corps et sur le mental. Grâce à des exercices quotidiens, elle permet à chacun de mobiliser ses propres capacités et de chasser ses tensions.

18h00 / en parallèle : Visite possible des Amandiers et découverte des animaux et du potager.

19h30 : Concert acoustique avec le groupe L’Ô qui nous avait déjà fait le plaisir d’être avec nous pour notre festival d’inauguration

https://www.facebook.com/L%C3%94-106187164706532

+ Planches apéro et boissons locales de notre boutique associative

LE MATIN : Pour ceux qui souhaitent découvrir la Sylvothérapie, une initiation sera proposée à 11h00 sur inscription. Le lieu de RDV à proximité des Amandiers vous sera donné lors de la validation de l’atelier, un minimum d’inscrits étant nécessaire.

Il sera suivi d’un déjeuner participatif tiré du sac.

Tarif : Paiement au chapeau – Participation libre et consciente

Inscription obligatoire via Hello Asso ou téléphone

Enfants bienvenus.

Animaux interdit du fait de nos animaux en semi liberté.

*TROC-O-GRAINES :

Pensez à apporter vos graines mais aussi les fruits, légumes, confitures etc … à échanger.

***

Évènement sur inscription (conseillé):

Par mail ou téléphone : https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamand…/contact-acces

0767074504

Un formulaire d’adhésion à l’association Les Amandiers vous sera donné le jour de votre venue.

Saint-Crespin

dernière mise à jour : 2022-03-15 par