**La délégation INA Midi Atlantique** est fière de vous annoncer la diffusion du film de **Christophe Duchiron** sur le **match mythique DAX / MONT-DE-MARSAN de 1963** sur **France 3 Nouvelle Aquitaine le 21 juin à 23h50** ! Le 2 juin 1963, le rugby tutoie l’exceptionnel. Dax affronte Mont-de-Marsan, en finale du championnat de France. Un derby landais, en direct à la télévision, enchanté par le commentaire de Roger Couderc. Cette rencontre qui a enflammé le département des Landes, alimente encore les souvenirs. Elle a fait couler beaucoup d’encre et quelques larmes. Au croisement de l’histoire landaise, de l’ambition rugbystique et du folklore supporter, le derby entre dacquois et montois est l’un des épisodes les plus flamboyants du rugby français, l’une des ses plus belles fêtes. Entremêlant images d’archives, film super 8 et photos de l’époque, s’appuyant sur le témoignages de joueurs et de supporters qui ont en commun d’avoir assisté au match le 2 juin 1963, ce film retrace un combat des plus féroces, avec ses héros, ses exploits, ses coups bas et ses rebondissements. Loin de ce qui sépare ces hommes nous aimons ce qui les rassemble : une certaine idée du rugby. Une production **INA**, en coproduction avec **FRANCE 3 Nouvelle Aquitaine** et la **FFR** (Fédération Française de Rugby), avec la participation de **TV5Monde** et en partenariat avec **Sud Ouest**. Auteur-Réalisateur : Christophe DUCHIRON Une coproduction : FRANCE TELEVISIONS / INA / Fédération Française de Rugby Avec la participation de : TV5 MONDE En partenariat avec : SUD OUEST Année de production : 2021 Durée : 52’30

2021-06-21T23:50:00 2021-06-21T00:45:00