Montoulieu Hérault Montoulieu Le Mas des Claparèdes a le plaisir de vous convier à sa journée de fête !

Au programme :

Visite du domaine et présentation du projet agroécologique avec Pascal Cauchois, régisseur du domaine.

Exposition photographique de Sébastienne Clavel.

Déjeuner “Auberge espagnole”. Apportez vos spécialités et nous partagerons, vin offert.

