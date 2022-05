Fêtons le printemps Caubeyres Caubeyres Catégories d’évènement: Caubeyres

Lot-et-Garonne

Fêtons le printemps Caubeyres, 21 mai 2022, Caubeyres. Fêtons le printemps Caubeyres

2022-05-21 – 2022-05-21

Fêtons le printemps
Caubeyres, Lot-et-Garonne
21 mai 2022

Quoi de plus agréable que de se retrouver pour profiter du beau temps ensemble qu'une petite fête en l'honneur de la belle saison. 
Au menu : restauration libre, vin compris, Buvette 
Animation variétés française : Olivier JACQ

Caubeyres

