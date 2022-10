Fêtons l’Accorderie du Pays Diois Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drme

Saillans

Fêtons l’Accorderie du Pays Diois Saillans, 23 octobre 2022, Saillans. Fêtons l’Accorderie du Pays Diois

Parvis de l’église St Géraud Saillans Drme

2022-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-23 13:00:00 13:00:00 Saillans

Drme Saillans L’Accorderie du Pays Diois fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, rendez-vous devant l’église pour un atelier de création de cartes postales, atelier Origami, création de gâteau géant en carton, musique, soupe et tartes salées. accorderie.groupe.saillans@gmail.com https://www.accorderie.fr/die/offres-de-services/ Saillans

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Saillans Autres Lieu Saillans Adresse Parvis de l'église St Géraud Saillans Drme Ville Saillans lieuville Saillans Departement Drme

Saillans Saillans Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saillans/

Fêtons l’Accorderie du Pays Diois Saillans 2022-10-23 was last modified: by Fêtons l’Accorderie du Pays Diois Saillans Saillans 23 octobre 2022 Drme Parvis de l'église St Géraud Saillans Drme Saillans

Saillans Drme