Fêtons la Saint-Valentin L’Estampille by Erisay Vernon, mercredi 14 février 2024.

Fêtons la Saint-Valentin L’Estampille by Erisay Vernon Eure

L’Estampille by Erisay vous invite dans son restaurant pour fêter la Saint-Valentin avec une animation musicale par la saxophoniste « Little saxe »

Au menu

– Raviole ricotta, dès de homard et crème de Sauternes

– Carpaccio de Saint-Jacques et royal de cerfeuil

– Dos de cabillaud avec sauce gingembre et citron vert

– Filet de bœuf grillé au barbecue Kamado, sauce tarufada

– Cœur de neufchâtel et compotée de pommes

– Le cœur des amoureux à partager ( choclat-passion)

Tarif 59.00 € par personne (Hors boisson)

Réservation au 02 77 19 00 12

L’Estampille by Erisay vous invite dans son restaurant pour fêter la Saint-Valentin avec une animation musicale par la saxophoniste « Little saxe »

Au menu

– Raviole ricotta, dès de homard et crème de Sauternes

– Carpaccio de Saint-Jacques et royal de cerfeuil

– Dos de cabillaud avec sauce gingembre et citron vert

– Filet de bœuf grillé au barbecue Kamado, sauce tarufada

– Cœur de neufchâtel et compotée de pommes

– Le cœur des amoureux à partager ( choclat-passion)

Tarif 59.00 € par personne (Hors boisson)

Réservation au 02 77 19 00 12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

L’Estampille by Erisay 6 Place de Paris

Vernon 27200 Eure Normandie contact@restaurantlestampille.fr

L’événement Fêtons la Saint-Valentin Vernon a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération