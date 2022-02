Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres, 16 avril 2022, Nogent-sur-vernisson. Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres

du samedi 16 avril au lundi 18 avril à Arboretum des Barres

Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres ! Le printemps explose gaiement à l’Arboretum. Ses portes s’ouvrent pour 3 jours festifs. Venez grimper en toute sécurité jusqu’au sommet d’un des arbres centenaires, grâce à l’Appel des Forêts. Avant de suivre la visite guidée “Réveil de l’Arboretum, Réveil des sens” par EcoloKaterre (à 15h chaque jour, réservation conseillée). Puis admirez les Boiseaux de l’artiste Véro Lombard, et tous les bons produits des artisans locaux. Samedi : en famille, entre amis ou même en solo, participez au tournoi de mini-golf organisé par le SLAC. Lundi : les enfants jusqu”à 11 ans pourront venir “chasser l’oeuf” avec l’OTSI. Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Arboretum des Barres Adresse Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson lieuville Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres 2022-04-16 was last modified: by Fêtons la réouverture de l’Arboretum des Barres Arboretum des Barres Arboretum des Barres 16 avril 2022 Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-vernisson