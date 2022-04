Fêtons la nature à Mondonville Mondonville, 30 avril 2022, Mondonville.

Venez fêter la Nature à Mondonville ———————————– **Le samedi 30 avril de 9h à 18h à la Salle Orion (salle des Fêtes) – Chemin de Cantegril 31700 Mondonville.** La section Nature et Environnement du Foyer Rural et la Municipalité de Mondonville avec l’aide d’Haute Garonne Environnement organisent une Fête de la Nature et proposent un vide Jardin, des animations, des ateliers de fabrication de nichoirs, des conférences et des jeux collaboratifs sur “Sauvez la biodiversité !” Vous pourrez également découvrir des expositions sur les Arbres Remarquables de la Haute Garonne, sur la “Biodiversité au coeur de nos vies” (et de nos jardins), un stand sur l’apiculture avec dégustation de miel, sur les frelons asiatiques, chenilles processionnaires, le compost (distribution gratuite), etc. Entrée gratuite et ouverte à tous et de tout âge ! Et pour partager ce moment festif et convivial le comité des fêtes proposera viennoiseries et boissons. **Vente ou échange de plantes, d’outillages, de mobilier de jardins.** **Prix de la place exposants (Particulier seulement) : 10€**

Mondonville – Association Foyer Rural Section Nature et Environnement

