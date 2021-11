Lavaur Collège Les Clauzades Lavaur, Tarn Fêtons la lecture avec Yves Grevet Collège Les Clauzades Lavaur Catégories d’évènement: Lavaur

Collège Les Clauzades, le vendredi 21 janvier 2022 à 08:00 Pas ouvert au grand public

Yves Grevet, auteur, et des ambassadeurs de la lecture (nos collégiens) vont promouvoir les livres dans tout notre collège sur le temps scolaire Collège Les Clauzades 1 route de Caraman 81500 Lavaur Lavaur Tarn

2022-01-21T08:00:00 2022-01-21T17:00:00

