Fêtons la Bretagne Plouvien, 26 juin 2021-26 juin 2021, Plouvien.

Fêtons la Bretagne 2021-06-26 – 2021-06-26 Médiathèque 75 Rue Laennec

Plouvien Finistère

Spectacle de contes et légendes bretonnes d’Armanel. 2 séances : 14h30/15h15 tout public dès 7 ans et 15h45/16h30 pour 4/6 ans (sur inscription). Animation musicale du groupe breton Koll e ano de 11h à 12h. Découverte de jeux traditionnels bretons de 10h à 12h30 et 14h à 17h.

mediatheque@plouvien.fr +33 2 98 40 92 59 https://www.facebook.com/ReseauLivrecommelair/

