2022-05-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-18 17:30:00 17:30:00

Sarras Ardêche De 9h30 à 12h: chantier nature de débroussaillage d’une pelouse sèche

De 14h à 15h30 : Animations nature : A la découverte des pelouses sèches 1ère session. De 16h à 17h30 : Animation nature 2ème session. A 17h30 : Pot offert par la commune autour du défi crenra.secretariat@espaces-naturels.fr +33 4 72 31 84 50 Sarras

