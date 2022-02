Fetillésime41 – Concert “Rose et Lys” au Plessis-Dorin Le Plessis-Dorin Le Plessis-Dorin Catégories d’évènement: Le Plessis-Dorin

Loir-et-Cher

Fetillésime41 – Concert "Rose et Lys" au Plessis-Dorin Le Plessis-Dorin, 23 avril 2022, Le Plessis-Dorin.

2022-04-23 18:00:00

Le Plessis-Dorin Loir-et-Cher Le Plessis-Dorin Loir-et-Cher Fetillésime41 – Concert au Plessis-Dorin. Le programme comprend des œuvres anglaises et françaises pour duos de viole, qui permettront d’apprécier toute la richesse de cet instrument longtemps considéré comme le plus proche de la voix humaine . Il inclut notamment des pièces de Mr de Sainte-Colombe et de son élève Marin Marais, dont la passion pour la viole avait inspiré l’inoubliable film ‘ Tous les matins du Monde’ d’Alain Corniaud, qui avait alors aussi fait à nouveau connaître à tous ce magnifique instrument. Le concert, organisé par l’association des amis de l’église Saint Jean-Baptiste du Plessis-Dorin, sera suivi d’un verre de l’amitié offert par l’association qui sera aussi l’occasion de rencontrer les musiciens. Ce concert de violes de gambe, donné par le duo de violistes Eleanor Lewis-Cloué et Olivier Gladhofer qui collabore activement avec de nombreux grands châteaux du val de Loire, est consacré à l’âge d’or de la Viole au tournant du 17e siècle. benoit.charp@gmail.com +33 6 30 55 22 13 Fetillésime41 – Concert au Plessis-Dorin. Le programme comprend des œuvres anglaises et françaises pour duos de viole, qui permettront d’apprécier toute la richesse de cet instrument longtemps considéré comme le plus proche de la voix humaine . Il inclut notamment des pièces de Mr de Sainte-Colombe et de son élève Marin Marais, dont la passion pour la viole avait inspiré l’inoubliable film ‘ Tous les matins du Monde’ d’Alain Corniaud, qui avait alors aussi fait à nouveau connaître à tous ce magnifique instrument. Le concert, organisé par l’association des amis de l’église Saint Jean-Baptiste du Plessis-Dorin, sera suivi d’un verre de l’amitié offert par l’association qui sera aussi l’occasion de rencontrer les musiciens. photo musiciens

