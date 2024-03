Fêtez Pâques en famille chez Virtual Room ! Virtual Room Toulouse Labège, dimanche 31 mars 2024.

Fêtez Pâques en famille chez Virtual Room ! Transformez votre week-end de Pâques en une expédition extraordinaire du 31 mars au 3 avril ! 31 mars – 3 avril Virtual Room Toulouse

Début : 2024-03-31T10:30:00+02:00 – 2024-03-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T10:30:00+02:00 – 2024-04-03T22:00:00+02:00

Le week-end de Pâques est souvent associé à la traditionnelle chasse aux œufs en chocolat pour les plus jeunes. Cependant, si vous êtes à la recherche d’une activité originale cette année, pourquoi ne pas essayer Virtual Room ?

L’expérience de la réalité virtuelle est une manière d’explorer des mondes imaginaires, vivre des aventures inoubliables et découvrir des univers fascinants.

Au programme :

Une aventure en réalité virtuelle de votre choix, la découverte de mini-jeux VR dans l’univers “Planet party”, puis profitez d’une boisson soft & chocolats de Pâques dans notre salon.

Quoi de mieux que de combiner la magie de Pâques avec la VR ? Cela ajoutera une touche de plaisir supplémentaire à cette expérience immersive.

L’événement vous intéresse ? Réservez votre place

Lors de votre réservation en ligne, ajoutez l’option « Pâques » à votre panier et laissez vous guider.

Virtual Room Toulouse 457 L’occitane, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://toulouse.virtual-room.com »}, {« type »: « email », « value »: « toulouse@virtual-room.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 31 48 60 94 »}] [{« link »: « https://toulouse.virtual-room.com/reservation/#/room/64390d161a4a1ed1a4808e5b?date=2024-03-22&wid=7f2a2789-5791-4c7d-a242-95082f10b253 »}] https://toulouse.virtual-room.com/reservation

fête de pâques pâques

Virtual Room Toulouse