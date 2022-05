FÊTEZ LES 1 ANS DE LA VITRINE La Vitrine Albi Catégories d’évènement: Albi

L’artiste albigeoise Léa Sanchez invite le public à partager un moment convivial dans son univers : arts, spectacles, tombola et même défilé sont au programme ! Côte exposition elle propose une nouvelle série de toiles Ivresse nocturnes inspirée de rencontres humaines tirant vers le surnaturel grâce à la magie nocturne. 16h, début des festivités à la Vitrine au 12 rue du Plancat puis, déambulation en direction du B.A.R., 10 rue Porta pour vernissage et jam session L’artiste albigeoise Léa Sanchez invite le public à partager un moment convivial dans son univers La Vitrine 12 rue du Plancat, 81000 Albi Albi Tarn

