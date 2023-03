Fêtez le Printemps avec Alice Waring « Le Chant de la Tourterelle » Salle polyvalente d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Fêtez le Printemps avec Alice Waring « Le Chant de la Tourterelle » Salle polyvalente d’Arc-et-Senans, 31 mars 2023, Arc-et-Senans . Fêtez le Printemps avec Alice Waring « Le Chant de la Tourterelle » 28, grande rue Salle polyvalente d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs Salle polyvalente d’Arc-et-Senans 28, grande rue

2023-03-31 17:15:00 – 2023-03-31

Salle polyvalente d’Arc-et-Senans 28, grande rue

Arc-et-Senans

Doubs Venez fêter le retour du Printemps autour du spectacle d’Alice Waring! Histoire racontée aux tout petits par le biais de chansons à gestes, de berceuses et de sons d’ instruments. Sa création est inspirée de l’ouvrage d’Agnès Chaumié « Je chante un bébé » mais également des répertoires de chants traditionnels et contemporains. Un récit tout en émotions qui émerveillera petits et grands clôturé par un temps convivial! Réservation obligatoire. Salle polyvalente d’Arc-et-Senans 28, grande rue Arc-et-Senans

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Arc-et-Senans, Doubs Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Arc-et-Senans Doubs Salle polyvalente d'Arc-et-Senans 28, grande rue Ville Arc-et-Senans Departement Doubs Lieu Ville Salle polyvalente d'Arc-et-Senans 28, grande rue Arc-et-Senans

Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-et-senans /

Fêtez le Printemps avec Alice Waring « Le Chant de la Tourterelle » Salle polyvalente d’Arc-et-Senans 2023-03-31 was last modified: by Fêtez le Printemps avec Alice Waring « Le Chant de la Tourterelle » Salle polyvalente d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans 31 mars 2023 28 Doubs grande rue Salle polyvalente d'Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs Salle polyvalente d'Arc-et-Senans Arc-et-Senans

Arc-et-Senans Doubs