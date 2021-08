Fêtez le patrimoine autour de la figure historique de Germaine Tailleferre Spéléodrome de Nancy – MJC Jean Savine, 18 septembre 2021, Villers-lès-Nancy.

Fêtez le patrimoine autour de la figure historique de Germaine Tailleferre

le samedi 18 septembre à Spéléodrome de Nancy – MJC Jean Savine

### Assistez au dévoilement de la plaque de l’esplanade Germaine Tailleferre : concerts, exposition, projection… Cette année, la Ville de Villers-lès-Nancy orientera ses événements JEP autour du dévoilement de la plaque de l’esplanade Germaine Tailleferre, nom donné à l’espace public situé entre le boulevard des Essarts et l’église Saint-Bernard par délibération du conseil municipal du 25/01/2021. Germaine Tailleferre (1892-1983) est une compositrice française dont la notoriété n’a pas atteint celle de ses cinq collègues masculins du « Groupe des Six », malgré une œuvre abondante et très variée. Nous avons élaboré un programme pour la journée du samedi 18/09/2021 comprenant : – le matin au marché de Clairlieu : animation ludique intergénérationnelle pour promouvoir l’inauguration ; – à 17h30 sur l’esplanade et à la MJC voisine : * interprétation d’une chanson sur Germaine Tailleferre, écrite, composée et interprétée par Sonia Roussey (clairlocoise ayant participé à The Voice au printemps 2021), * témoignage de collégiens de la promotion 2018/2019, * allocution du maire et dévoilement de la plaque, * jeu d’une composition de Germaine Tailleferre au carillon de l’église Saint-Bernard, * projection du court-métrage « Tante chinoise et les autres » dont la musique a été composée par Germaine Tailleferre (le recueil de dessins d’enfant « Tante chinoise et les autres » étant parfois cité comme la première BD française, la ville a noué un partenariat avec le festival Villers-BD dont le thème 2021 est Musique et BD), * mini-concert de Musicavillers, * mini-spectacle des élèves du cours de danse de la MJC Jean-Savine.

Gratuit.

Assistez au dévoilement de la plaque de l’esplanade Germaine Tailleferre : concerts, exposition, projection…

Spéléodrome de Nancy – MJC Jean Savine 3 boulevard des essarts, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Clairlieu Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00