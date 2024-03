FÊTEZ LA ST PATRICK AVEC CELTIC TRAMPS CENTRE CULTUREL Golbey, samedi 9 mars 2024.

Samedi

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, THE CELTIC TRAMPS manie les codes de la musique populaire pour offrir une performance vivifiante. Fe´de´rateur et puissant, THE CELTIC TRAMPS ne laissera personne sur le banc des oublie´s.

Ouverture des portes 19h30

Buvette et petite restauration sur place

Billetterie à l’accueil de la mairie ou seetickets.comAdultes

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 22:00:00

CENTRE CULTUREL 2 Rue Jean Bossu

Golbey 88190 Vosges Grand Est

L’événement FÊTEZ LA ST PATRICK AVEC CELTIC TRAMPS Golbey a été mis à jour le 2024-02-28 par OT EPINAL ET SA REGION