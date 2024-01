Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys Amancey, mercredi 14 février 2024.

Fêtez la Saint-Valentin au Champ des Lys Amancey Doubs

● Saint Jacques panés à la Japonaise sur son lit de roquette

● Magret de canard à le crème de foie gras et girolles, cœur de polenta et sauté e’ légumes de saison

● Assiette de fromages locaux et ses quelques feuilles

● Bavarois vanille cœur coulant framboise enrobé de chocolat EUR.

15D Grande Rue

Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



