2023-02-14 19:00:00 – 2023-02-14 22:00:00

Doubs 25 EUR Sur place ou à emporter profitez du menu de Saint Valentin aux tons rouge Amour.

Réservation obligatoire avant le 11 février. Coupe de crémant

*****

Tarte tatin aux endives

*****

Râpé de feuilles d’hiver et gratin dauphinois

*****

Moelleux au chocolat et fruits rouges +33 3 39 59 76 79 L’îlot café cantine 8 Place Gustave Courbet Ornans

