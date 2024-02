Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard Auberge de Buffard Buffard, samedi 17 février 2024.

Kir royal à la mûre accompagné de ses toasts de truite fumée et foie gras maison

***

Ballotine de poisson, mizuna et roquette

***

Demi magret de canard aux griottines de Fougerolles, flan de Comté et pommes rôties

***

Duo de Comté et Morbier, noix et raisins macérés au Macvin

***

Entremet vanille framboise insert fruits rouges, chantilly et meringue maison EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 12:00:00

fin : 2024-02-17 14:00:00

Auberge de Buffard 5 Grande Rue

Buffard 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté aubergedebuffard@wanadoo.fr

L’événement Fêtez la Saint-Valentin à l’Auberge de Buffard Buffard a été mis à jour le 2024-01-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON